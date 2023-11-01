На Краснолиманском направлении «Тор-М1» отразили атаку беспилотников-камикадзе

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Экипажи российских ЗРК «Тор-М1» зенитно-ракетного подразделения Центрального военного округа в ходе боевого дежурства отразили атаку беспилотников-камикдзе на позиции войск и командные пункты на Краснолиманском направлении зоны специальной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По летательным аппаратам ударили 300 мм зенитными управляемыми ракетами. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были успешно поражены.

«Камикадзе - очень опасный беспилотник. Летят низко и тяжело обнаружить», - отмечает начальник расчета с позывными «Минус».

Расчета ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа на Краснолиманском направлении уничтожил за последние месяцы более 200 украинских БПЛА.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.