Армия Су-25 поддержали огнем наступление пехоты на Донецком направлении Летчики нанесли удар неуправляемым ракетным вооружением по бронетехнике и живой силе ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по позициям боевиков на Донецком направлении спецоперации. Пуски ракет осуществлялись парами с малых высот. «Поступила задача на поражение живой силы противника с целью поддержки сухопутных войск. Выполнили взлет, выход в район цели, нанесли удар неуправляемым ракетным вооружением, затем маневр и возвращение на аэродром взлета. По докладу авиационного наводчика, все цели успешно поражены», - рассказал летчик Су-25 с позывным «Фермер». В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехника ВСУ. После каждого вылета инженеры проводят осмотр самолетов, их довооружение и подготовку к повторному боевому вылету. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика