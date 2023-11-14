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Расчеты «Гиацинт-С» сорвал наступление ВСУ на Купянском направлении

07:05 14.11.2023
Огонь ведут 152-мм осколочно-фугасными снарядами, поражая бронетехнику, укрепления и живую силу противника на расстоянии до 30 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Боевые расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» Западного военного округа уничтожили позиции боевиков на Купянском направлении спецоперации. Кадры боевого применения орудий публикует Минобороны России.

В результате точных залпов уничтожены оборонительные сооружения, пункты управления и военная техника противника.

«Мы и еще одно наше орудие встали на защиту пехоты, пришли к ним на помощь. Были обморожены снаряды, мой второй номер расчета чистил их и подносил, а я заряжался. За день было выполнено 87 выстрелов, наступление мы предотвратили. Представили к награде, подали на орден Мужества наш расчет и еще один расчет, который рядом работал. Наши товарищи в нас верят. Если не мы, то кто им поможет, если не они, то кому нам помогать», - рассказал номер расчета самоходной пушки «Гиацинт-С» с позывным «Сибиряк».

Применение «Гиацинтов» заканчивается для противника большими потерями. Разведчики заблаговременно узнают о передвижениях боевиков киевского режима и передают координаты командованию. Местоположение пушек постоянно меняется, что позволяет вести обстрел противника и оставаться незамеченными.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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