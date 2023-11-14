Расчеты «Гиацинт-С» сорвал наступление ВСУ на Купянском направлении
Боевые расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» Западного военного округа уничтожили позиции боевиков на Купянском направлении спецоперации. Кадры боевого применения орудий публикует Минобороны России.
В результате точных залпов уничтожены оборонительные сооружения, пункты управления и военная техника противника.
«Мы и еще одно наше орудие встали на защиту пехоты, пришли к ним на помощь. Были обморожены снаряды, мой второй номер расчета чистил их и подносил, а я заряжался. За день было выполнено 87 выстрелов, наступление мы предотвратили. Представили к награде, подали на орден Мужества наш расчет и еще один расчет, который рядом работал. Наши товарищи в нас верят. Если не мы, то кто им поможет, если не они, то кому нам помогать», - рассказал номер расчета самоходной пушки «Гиацинт-С» с позывным «Сибиряк».
Применение «Гиацинтов» заканчивается для противника большими потерями. Разведчики заблаговременно узнают о передвижениях боевиков киевского режима и передают координаты командованию. Местоположение пушек постоянно меняется, что позволяет вести обстрел противника и оставаться незамеченными.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.