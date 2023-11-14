Армия Расчеты «Гиацинт-С» сорвал наступление ВСУ на Купянском направлении Огонь ведут 152-мм осколочно-фугасными снарядами, поражая бронетехнику, укрепления и живую силу противника на расстоянии до 30 километров. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Боевые расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» Западного военного округа уничтожили позиции боевиков на Купянском направлении спецоперации. Кадры боевого применения орудий публикует Минобороны России. В результате точных залпов уничтожены оборонительные сооружения, пункты управления и военная техника противника. «Мы и еще одно наше орудие встали на защиту пехоты, пришли к ним на помощь. Были обморожены снаряды, мой второй номер расчета чистил их и подносил, а я заряжался. За день было выполнено 87 выстрелов, наступление мы предотвратили. Представили к награде, подали на орден Мужества наш расчет и еще один расчет, который рядом работал. Наши товарищи в нас верят. Если не мы, то кто им поможет, если не они, то кому нам помогать», - рассказал номер расчета самоходной пушки «Гиацинт-С» с позывным «Сибиряк». Применение «Гиацинтов» заканчивается для противника большими потерями. Разведчики заблаговременно узнают о передвижениях боевиков киевского режима и передают координаты командованию. Местоположение пушек постоянно меняется, что позволяет вести обстрел противника и оставаться незамеченными. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика