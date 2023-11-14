Дуда поручил Моравецкому сформировать состав нового польского кабмина
В ходе церемонии президент Польши Анджей Дуда принял отставку прежнего состава кабинета министров.
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Президент Польши Анджей Дуда вручил премьер-министру страны Матеушу Моравецкому мандат на формирование нового кабинета министров.
Перед этим польский лидер принял отставку прежнего состава правительства и поручил Моравецкому сформировать новое, сообщает Радио Sputnik.
После того, как состав министров будет подобран, сейму предстоит проголосовать по вопросу о вотуме доверия.