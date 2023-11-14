Армия Бойцы ВДВ выбили боевиков на западном фронте Артемовского направления Бойцы штурмовых групп уничтожают врага, который пытается обойти Артемовск с флангов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ивановские десантники зачистили позиции украинских националистов на западном фланге Артемовского направления. Видео боевой работы публикует Минобороны России. В ходе активной обороны Артемовска бойцы ВДВ уничтожают боевиков, которые пытаются обойти город с флангов. Первой по занятой ВСУ лесопосадке отрабатывает артиллерия, следом выдвигаются бойцы штурмовых групп. На кадрах с коптера видно, как бойцы Ивановского подразделения «Шторм» осторожно приближаются к украинским окопам. После скоротечного боя на месте бывших позиций ВСУ поднимается дым, догорают остатки укреплений. В ходе боя десантники смогли закрепиться на них. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика