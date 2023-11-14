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С учетом опыта СВО: как прошли учения в Пензенском артиллерийском институте

Наталья Жадько
23:00 14.11.2023
В 2023 году Пензенскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 80 лет, это единственный военный вуз в стране, где готовят специалистов в сфере проектирования, производства и эксплуатации ракет и боеприпасов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Не больше 8 минут - ровно столько времени дается на замену поврежденного ствола 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Все как в реальных боевых условиях - восстанавливать орудие весом больше тонны приходится под вражеским обстрелом. После - сразу выстрел, чтобы проверить, исправно ли работает.

Эвакуация подбитой техники, огневое поражение живой силы противника из грозных «Градов» и минометов, стрельба из различных видов стрелкового оружия - эти и другие навыки курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института регулярно отрабатывают в полевых условиях.

Условный противник на расстоянии 3 километров успешно поражен. Наводчик вносит корректировки, и новые выстрелы сотрясают грузовик.

После отработки по целям орудие не разбирается, и в таком виде расчет мгновенно едет на новую огневую позицию. Это тактика так называемого кочующего миномета. Ее курсанты отрабатывают с учетом опыта специальной военной операции.

«С начала проведения специальной военной операции этот опыт мы отслеживаем и внедряем в учебный процесс для сокращения времени выполнения боевой задачи, в том числе и при наведении орудия», - рассказал начальник кафедры производства и эксплуатации артиллерийского вооружения Пензенского артиллерийского инженерного института, филиал Военной академии МТО им. генерала армии А.В. Хрулева Дмитрий Искоркин.

Наблюдение за условным противником курсанты ведут с воздуха. Именно Пензенский артиллерийский инженерный институт стал одним из первых военных вузов в стране, где начали обучать курсантов применять БПЛА и FPV-дроны. Здесь учатся управлять беспилотными аппаратами и вести разведку местности, обнаруживать позиции «врага» и корректировать огонь артиллерии, поражать цели дронами с различными системами сбросов.

«FPV-дрон может нести как две гранаты Ф-1, до шести ВОГ-17М, а также один снаряд ПГ-7. FPV-дрон семидюймовый, разработали сами, заказываются различные элементы, после чего уже собирается», - сказал курсант Пензенского артиллерийского инженерного института.

Некоторые образцы дронов, которые курсанты самостоятельно проектируют и конструируют под существующие боеприпасы во время практических занятий, были переданы на передовую и показали свою эффективность в зоне СВО.

Занятия проводятся с применением цифровых технологий, используются тренажеры дополненной реальности. Например, прежде чем выйти на полевые учения, навыки стрельбы из пистолетов, автоматов, пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, тактику ведения боя курсанты отрабатывают на электронных тренажерах.

В институте курсанты изучают устройство современных образцов артиллерийского, реактивного и ракетного вооружений, самоходных и переносных противотанковых ракетных комплексов, подготовку к их боевому применению. Получают навыки технического обслуживания и ремонта артиллерийского орудия. Это единственный военный вуз в стране, где готовят специалистов в сфере проектирования, производства и эксплуатации ракет и боеприпасов.

В этом году Пензенскому артиллерийскому инженерному институту исполнилось 80 лет. Боевой опыт преподавателей в сочетании с современными технологиями делает из академии настоящую кузницу высококвалифицированных кадров. За заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовку специалистов в прошлом году институт был награжден орденом Жукова.

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