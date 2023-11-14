«Сказочная» давка: почему повторяется история с очередями на «Щелкунчика»

В этом году снова наблюдаются многокилометровые очереди в кассы Большого театра, тысячи людей мечтают попасть на новогоднюю сказку.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Пустая Театральная площадь без многокилометровой очереди в кассы Большого в последнее время - редкость. В ночь на 18 ноября снова ожидается давка - согласно графику на сайте Большого, в субботу в 10 часов утра стартует очередной этап продаж билетов на новогоднюю сказку.

Кто-то проводит в очереди больше суток. Двоим даже пришлось вызвать скорую - люди едва не теряли сознание. За такую организацию продаж на театр жалуются во всевозможные органы: в Следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор и Антимонопольную службу. Собирают подписи под петициями и делают все ради исторической сцены Большого и захватывающей истории игрушки, умеющей побеждать зло и колоть орехи.

«Просто в этом году она приобрела какой-то масштаб сюрреалистический. Потому что эта идея живой очереди, ее довели до абсурда. Вот люди стоят двое суток», - рассказала Анна Медко.

Ближе к полуночи, когда начинают выдавать браслеты для покупки билетов, возле касс появляется организованная группа тех, кто якобы давно занимал - просто на время отходил, возникают люди с тетрадками, которые называют себя волонтерами и уверяют, что надо было записаться и к ним - а теперь стой до утра жди. Сюжет повторяется из года в год. В Большом о проблеме знают, но сделать ничего не могут.

«Все беспорядки, которые имеются, - это, конечно, желание тех людей, кто на этом зарабатывает колоссальные деньги. Только реальная живая очередь - никаких списков, никаких номерков быть не может. Большой театр, любой театр - Мариинский - неважно, он не может подойти к гражданину и сказать: вы не имеете права раздавать номерки, вести запись в соцсетях. Я об этом знаю, но ничего сделать не могу!» - заявил гендиректор Государственного академического Большого театра Владимир Урин.

Большой обратился в прокуратуру. Некоторые волонтеры, что брали с людей деньги за место в очереди, уже задержаны. В театре настаивают: путь к Щелкунчику один - отстоять очередь за браслетом, что даст право покупки билета в кассе. И если кто-то останется недоволен, то это не проблемы театра.

«Если у человека есть необходимость простоять в очереди 60 часов - ради бога. Что от театра неправильно сделано? В чем здесь виноват театр?» - сказал Владимир Урин.

Еще один вариант покупки билетов - онлайн. Но в день старта продаж на сайт за одну минуту пытаются зайти 75 тысяч пользователей - здесь IT-технологии бессильны. В Большом и вовсе не стремятся развивать это направление - перекупов станет больше. А театр и так судится.

На тех, кто из года в год наживался на перепродаже электронных билетов, составлен коллективный иск, в котором еще восемь российских театров. В деле порядка 106 томов. Большой театр выступает как потерпевшая сторона. По словам Владимира Урина, за последние годы сайты заработали на перепродаже билетов на «Щелкунчика» около одного миллиона долларов.

Но те, кто отстаивает все возможные очереди у Большого, уверены: стоит увеличить количество билетов в продаже.

«Когда люди начинают считать: 2 тысячи билетов, ага, 22 спектакля, 22 спектакля на две тысячи - это сорок четыре. Почему вы даете только 400 браслетов? Спонсоры - минус, бронь - минус, и дальше, извините меня, официально по законодательству все те, кто имеет право на приобретение вне очереди. И первые, кто приходит, - это люди с удостоверениями», - отметил гендиректор Большого театра.

И увеличить количество показов в Большом не могут, отмечая, здесь - не кинотеатр, и «Щелкунчик» - пример колоссального труда артистов. Не стоит рассчитывать и на представления новогодней сказки весной или осенью - в театре не видят в этом смысла. Успокаивают лишь тем, что перед показами иногда остаются те билеты, которые предусматривались для брони так называемым льготникам. И это, все на что стоит рассчитывать любителям-театралам.