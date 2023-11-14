Четырех российских хоккеистов включили в топ кандидатов на введение в Зал славы

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Четыре российских игрока вошли в топ-10 главных кандидатов на введение в Зал хоккейной славы в 2024 году. Рейтинг претендентов составил американский телеканал ESPN.

Стоит отметить, что первую строчку занял центральный нападающий Павел Дацюк, который дважды брал Кубок Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз». Он также выигрывал Кубок Гагарина вместе с петербургским СКА, золото чемпионата мира 2012 года и Олимпиады-2018.

Следом за Дацюком поставили Александра Могильного - олимпийского чемпиона 1988 года, чемпиона мира 1989 года и обладателя Кубка Стэнли 2000 года в составе «Нью-Джерси Девилз».

На третьем месте расположился Илья Ковальчук, который был первым номером драфта Национальной хоккейной лиги 2001 года, становился лучшим снайпером «регулярки» 2004 года в составе «Атланты Трэшерз». Левый нападающий имеет на своем счету триумф на Олимпиаде 2018 года, две победы на чемпионатах мира (2008, 2009) и три «виктории» в Кубке Гагарина.

Шестым в рейтинге поставили Сергея Гончара - двукратного призера Олимпийских игр, обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» в 2009 году в качестве игрока и в 2017 году в качестве тренера защитников.

В десятку лучших также вошли американцы Райан Миллер и Кит Ткачук, швед Хенрик Зеттерберг (одноклубник Дацюка по «Детройту»), канадец Ши Уэбер, а также хоккеистки из США и Канады Меган Дагган и Дженнифер Боттерилл.

Только девять российских игроков включены в Зал славы: Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019).