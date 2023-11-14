На севере Москвы школьник выпил в столовой вместо чая чистящее средство
Утверждается, что работники столовой перелили средство в бутылку, а затем по ошибке продали школьнику.
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
В Москве 12-летний мальчик отравился в школе, выпив чистящее средство, которое было налито в бутылку из-под чая, передает Life.
Как утверждается, речь идет о средстве, которое отмывает посуду, сантехнику, плитку, полы.
По данным издания, работники столовой перелили средство в бутылку, а затем по ошибке продали школьнику, который сразу почувствовал, что с «напитком» что-то не то. Впоследствии ему вызвали медиков.
Ребенка осмотрели, сейчас его здоровье вне угрозы. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.