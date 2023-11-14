В стране и мире В стране и мире В стране и мире

WP: Пентагон продолжает покупать нефть из РФ, несмотря на санкции

Максим Крюков
18:18 14.11.2023
По данным газеты The Washington Post, российское сырье используется на греческом нефтеперерабатывающем заводе для поставок военным США.
WP: Пентагон продолжает покупать нефть из РФ, несмотря на санкции
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press
Читайте нас на:

Пентагон не перестал закупать нефтепродукты, при производстве которых используется сырье из РФ, несмотря на антироссийские санкции. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Согласно проведенному расследованию, нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, который является поставщиком американских военных, может получать мазут из России через многосоставную цепочку, в которой присутствуют трейдер из Объединенных Арабских Эмиратов и турецкий терминал.

«Российская нефть проходит ребрендинг и продается на греческий НПЗ, который обслуживает военных США и другие страны, которые запретили нефтепродукты из России», - говорится в материале.

Издание отмечает, что нельзя определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, закупаемых Пентагоном. Уточняется, что Минобороны США заключило с греческим НПЗ контракты почти на миллиард долларов после введения ограничительных мер в отношении России. В Пентагоне газете заявили, что ответственность за соблюдение рестрикций лежит на самих поставщиках.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:28 В стране и мире
Скончался один из основателей группы «Алиса» Шаталин
18:18 В стране и мире
WP: Пентагон продолжает покупать нефть из РФ, несмотря на санкции
17:28 В стране и мире
В Кремле сообщили о переносе совещания Путина по вопросам развития ТЭК
16:57 В стране и мире
Замминистра транспорта РФ Чалик может покинуть свой пост в декабре этого года
16:28 В стране и мире
Виктор Батурин получил 6 лет колонии за покушение на мошенничество
Популярное
Блогер Аяз Шабутдинов рассказал, как приседал в СИЗО и «заходил в хату»
В Приморье женщина родила недоношенного ребенка и сожгла его в печи
Видео
В ХМАО бродячая собака напала на 7-летнюю школьницу и порвала ей лицо
Сотрудника СБУ отстранили после драки из-за песни Михаила Круга
AP сообщило о планах американского «шамана» баллотироваться в Конгресс США
Неизвестные пытались проникнуть в машину агентов, защищавших внучку Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.