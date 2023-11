В стране и мире WP: Пентагон продолжает покупать нефть из РФ, несмотря на санкции Максим Крюков По данным газеты The Washington Post, российское сырье используется на греческом нефтеперерабатывающем заводе для поставок военным США. © Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press Читайте нас на: Пентагон не перестал закупать нефтепродукты, при производстве которых используется сырье из РФ, несмотря на антироссийские санкции. Об этом пишет американская газета The Washington Post. Согласно проведенному расследованию, нефтеперерабатывающий завод Motor Oil Hellas в Греции, который является поставщиком американских военных, может получать мазут из России через многосоставную цепочку, в которой присутствуют трейдер из Объединенных Арабских Эмиратов и турецкий терминал. «Российская нефть проходит ребрендинг и продается на греческий НПЗ, который обслуживает военных США и другие страны, которые запретили нефтепродукты из России», - говорится в материале. Издание отмечает, что нельзя определить точное содержание российского сырья в нефтепродуктах, закупаемых Пентагоном. Уточняется, что Минобороны США заключило с греческим НПЗ контракты почти на миллиард долларов после введения ограничительных мер в отношении России. В Пентагоне газете заявили, что ответственность за соблюдение рестрикций лежит на самих поставщиках. Экспертное мнение и аналитика