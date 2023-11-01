Скончался бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
Музыкант умер в минувший вторник.
© Фото: Marcus Brandt, dpa, GlobalLookPress
На 62-м году жизни скончался бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Сообщение об этом появилось на странице музыкального коллектива в социальной сети ВКонтакте.
Трагедия произошла в минувший вторник, 31 октября. Причина смерти не уточняется.
«Он был прекрасным человеком и музыкантом», - подчеркнули в группе «Браво».
Музыканты выразили соболезнования родным и близким Сергея Лапина.