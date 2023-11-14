Военные медики достали осколок снаряда из сердца российского бойца

Ранение военнослужащий получил во время артобстрела. Но нашим медикам удалось вовремя оказать первую помощь и назначить сложную операцию. Боец даже успел жениться прямо в госпитале.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Месяц назад Айдын Чиргаланмай получил тяжелейшее ранение в зоне специальной военной операции. Его группа попала под массированный артиллерийский обстрел противника.

«Хотел спасти друга, но вместе взорвались», - рассказал Айдын.

Снаряд прилетел недалеко от места, где стоял Айдын. После того как обстрел прекратился, боец очнулся. Тяжело раненный, превозмогая боль, Айдын добрался до зоны эвакуации. Его осмотрели и оказали оперативную помощь, но оперировать в полевых условиях было опасно, поэтому бойца срочно доставили в Ростов-на-Дону, где прошла первая операция.

С матерью и девушкой боец встретился уже в Москве в Центральном военном госпитале имени Вишневского, где перенес еще несколько операций. Оставалось самое сложное - удалить осколки снарядов из грудной клетки, один из которых попал прямо в сердце.

«Осколок находится в ткани левого желудочка. А второй осколок находится у корня легкого. В левой половине грудной клетки. Еще есть третий осколок. Он в левой плевральной полости», - сообщил начальник кардиохирургического центра Центрального военного госпиталя имени Вишневского Александр Лищук.

Перед самой важной операцией Айдын решился на еще один смелый шаг в своей жизни - женился на возлюбленной. Из-за того, что физическое состояние бойца все еще было нестабильным, церемония прошла прямо в палате. Организовать торжество помогли сотрудники госпиталя.

В последние дни врачей стало беспокоить состояние бойца. Появилась лихорадка, сердце начало сдавливать. Оперировать нужно было немедленно. Группу медиков возглавил начальник кардиоцентра госпиталя Александр Лищук.

«Сердце все покрыто нитями фибрина. Много жидкости вокруг сердца. Мы сердце приподнимаем. Здесь тоже сгустки крови», - сказал Лищук.

Длительность такой операции в среднем полтора-два часа. Но военным медикам удалось справиться гораздо быстрее.

До начала СВО даже для военных врачей сложные операции на сердце были редкостью. Сейчас они поставлены на поток. В данном случае бригаде врачей удалось справиться за полчаса. Причем не делая при этом пациенту остановку сердца.

«Осколок побольше был в сердце, а осколок поменьше - в легком. Данные осколки повредили органы брюшной полости», - показал извлеченные осколки кардиохирург кардиохирургического центра Центрального военного госпиталя имени Вишневского Рафаэль Шабаев.

Какое-то время Айдын еще будет находиться под пристальным наблюдением врачей.

«Гемодинамика восстановлена полностью. В дальнейшем будем надеяться на хороший исход и возвращение этого пациента к жизни. К активной жизни», - сказал Лищук.

Военные медики Министерства обороны в который раз доказали, что могут поставить на ноги даже самого тяжелого пациента.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.