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Минобрнауки РФ предложило снизить стоимость экзаменов на ВНЖ до 1 000 рублей

Ирина Егорова
17:34 14.11.2023
Сейчас для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство мигрант должен заплатить за экзамен почти 6 000 рублей, для разрешения на работу или патента - 3 800 рублей.
Минобрнауки РФ предложило снизить стоимость экзаменов на ВНЖ до 1 000 рублей
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Минобрнауки России предложило установить единую стоимость сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев в размере 1 000 рублей.

«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена ‎по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации <...> - 1 000 рублей», - говорится в документе, опубликованном на сайте Минобрнауки. 

Сейчас для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство мигрант должен заплатить за экзамен 5,9 тыс. рублей, для разрешения на работу или патента - 3,8 тыс. рублей.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года ‎и действует до 1 августа 2027 года, говорится в документе.

В ходе проведения экзамена будет вестись видеозапись процедуры, которая включает в себя идентификацию иностранного гражданина, представление работника организации, проводящей экзамен, с указанием даты и места проведения экзамена.

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