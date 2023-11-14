Минобрнауки РФ предложило снизить стоимость экзаменов на ВНЖ до 1 000 рублей
Минобрнауки России предложило установить единую стоимость сдачи экзамена по русскому языку для иностранцев в размере 1 000 рублей.
«Установить единую стоимость услуги по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации <...> - 1 000 рублей», - говорится в документе, опубликованном на сайте Минобрнауки.
Сейчас для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство мигрант должен заплатить за экзамен 5,9 тыс. рублей, для разрешения на работу или патента - 3,8 тыс. рублей.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 августа 2027 года, говорится в документе.
В ходе проведения экзамена будет вестись видеозапись процедуры, которая включает в себя идентификацию иностранного гражданина, представление работника организации, проводящей экзамен, с указанием даты и места проведения экзамена.