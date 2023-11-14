Замминистра транспорта РФ Чалик может покинуть свой пост в декабре этого года

По данным источника ТАСС, кандидат на должность замглавы Минтранса России уже есть.

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Заместитель главы Министерства транспорта Российской Федерации Игорь Чалик может уйти со своего поста до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в транспортной отрасли.

По словам собеседника агентства, Чалик может оставить должность в декабре. При этом второй источник подтвердил эту информацию, уточнив, что кандидат на кресло замминистра транспорта уже есть.

Игорь Чалик, которому в этом году исполнится 66 лет, был назначен на пост замглавы Минтранса России в январе 2021 года. С 2011 года он был заместителем генерального директора - летным директором авиакомпании «Аэрофлот».