Путин заявил, что 7 млн человек улучшили свои жилищные условия в этом году

Президент России отметил, что в 2023 году было введено 83,6 миллиона квадратных метров жилья.

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Семь миллионов россиян улучшили свои жилищные условия в 2023 году. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным.

«Улучшили жилищные условия семь миллионов человек. Это 3,2 миллиона семей», - сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что почти 105 тысяч человек были расселены из аварийного жилья. Кроме того, было благоустроено 7 031 общественное пространство.

«И самое главное, это ввод жилья - 83,6 миллиона квадратных метров», - добавил Путин.

Глава Минстроя РФ отметил, что данные значения действительны на ноябрь, подчеркнув, что до конца года «опять рекордные показатели дадим».