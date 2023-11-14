Виктор Батурин получил 6 лет колонии за покушение на мошенничество

Бизнесмена признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем.

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Российского бизнесмена Виктора Батурина приговорили к шести годам колонии общего режима за покушение на мошенничество. Соответствующее решение принял Симоновский суд Москвы.

«Суд постановил назначить Батурину наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии общего режима», - передает ТАСС решение судьи.

Старший брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации) и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем (ч. 1 ст. 303 УК РФ).

Для бывшего вице-президента российской девелоперской компании «Интеко» это не первый приговор по делу о мошенничестве. Десять лет назад его приговорили к семи годам колонии, однако Батурин вышел через три года.