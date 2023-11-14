В Приморье женщина родила недоношенного ребенка и сожгла его в печи

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В поселка Оленевод Приморского края женщина родила ребенка, а затем избавилась от него, сообщают региональная прокуратура и СК.

Как утверждается, в полицию поступило сообщение от местных жителей, которые заявили, что их знакомая родила ребенка, но малыша никто ни разу не видел.

Следователи выехали на место, однако каких-либо признаков того, что в доме есть младенец, не нашли.

«Допрошена предполагаемая мать, которая пояснила, что у нее произошли преждевременные роды на пятом месяце беременности, в связи с чем она избавилась от плода», - говорится в сообщении СК.

По информации прокуратуры, жительница поселка не наблюдалась у врача. РИА Новости, ссылаясь на источник, передает, что она бросила младенца в печь.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ об убийстве матерью новорожденного ребенка.