В стране и мире спецоперация МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта десантной бригады ВСУ Пораженный командно-наблюдательный пункт противника находился в районе населенного пункта Антоновка на территории ДНР. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России заявило о поражении украинского командно-наблюдательного пункта. «Поражен командно-наблюдательный пункт 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Антоновка», - говорится в сводке о проведении специальной военной операции. В ведомстве также сообщили о поражении украинской живой силы и техники в 82 районах. В Минобороны сообщили и об успехах российских сил ПВО. Так, за одни сутки перехвачены два снаряда, выпущенные с помощью РСЗО HIMARS, и корректируемая авиабомба JDAM. Также ПВО сбила 23 украинских беспилотника в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика