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Ученый Эйсмонт: сумка в космосе способна привести к серьезной аварии на МКС

Анна Назайкина
13:39 14.11.2023
Такой опасности в настоящий момент нет, подчеркнул ученый.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Roscosmos, Global Look Press
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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе со «Звездой» рассказал, какая судьба ждет сумку с инструментами, которая улетела в открытый космос.

Напомним, ранее издание The Guardian писало, что два астронавта NASA во время работ снаружи МКС потеряли сумку, которая теперь дрейфует на орбите Земли. Объект называют новым искусственным спутником нашей планеты. Утверждается, что сумку можно разглядеть даже в бинокль.

«Сумка как раз опасность наименьшая, она была потеряна на орбите МКС - это довольная низкая орбита, эта сумка продержится не больше чем два года, может, полтора. Сумка - такой объект, который тормозится быстрее, чем МКС, поэтому не слишком долго. Все, что на орбитах ниже 500 км, это все вымывает атмосфера», - сказал Эйсмонт.

Он объяснил, что чем мельче предмет, тем быстрее он тормозится, потому что отношение поверхности к массе у мелких предметов больше.

«Сумки можно не бояться. Если по пути туда к поверхности пути в процессе торможения не повезет кому-то и он повстречается с сумкой, ничего хорошего не будет, в этом случае сумка смертельна. Она уже достаточно большая», - добавил ученый.

По словам Эйсмонта, если предположить, что подобная сумка столкнулась с МКС, произошла бы авария с серьезными последствиями, однако такой опасности нет, ведь на высоте МКС мусор «особо не задерживается».

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