Армия Авиация ВС РФ ударила по боевикам «Азова»* на Краснолиманском направлении В районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 15-го полка национальной гвардии Украины. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российская авиация ударила по националистам «Азова»* на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. «В районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины», - заявил он. Савчук рассказал и об отражении нашими бойцами атак украинских штурмгрупп в районе Торского участка. Кроме того, российская артиллерия поразила около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. Суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили порядка 150 человек, добавил начальник пресс-центра. * «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика