Авиация ВС РФ ударила по боевикам «Азова»* на Краснолиманском направлении
Российская авиация ударила по националистам «Азова»* на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«В районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины», - заявил он.
Савчук рассказал и об отражении нашими бойцами атак украинских штурмгрупп в районе Торского участка.
Кроме того, российская артиллерия поразила около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск. Суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили порядка 150 человек, добавил начальник пресс-центра.
* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.