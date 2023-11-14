В Новосибирске внедряют идентификацию пациентов по цифровым браслетам

Перинатальный центр на базе областной больницы стал для региона пилотной площадкой для тестирования новинки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В больницах Новосибирской области пациентам начали выдавать браслеты с именными кодами, просканировав которые врачи сразу же могут узнать информациею об истории болезни и номер амбулаторной карты. Данные хранятся в цифровой базе.

Перинатальный центр на базе областной больницы стал для региона пилотной площадкой для тестирования новинки. За два месяца удобство новинки оценили уже все.

За считаные секунды медики получают доступ ко всему анамнезу. Они могут узнать важную информацию, даже если пациент не в состоянии говорить.

Свой браслет есть и у каждого маленького пациента. История малыша привязана к браслету мамы.

«Это очень быстро. Можем сразу с помощью компьютера смотреть, сразу все будет видно», - говорят акушеры.

В перинатальном центре сканерами уже оснащены все кабинеты. В планах подключить к системе все объекты областной больницы, в том числе и лаборатории, где система штрихкодов станет дополнительным фактором защиты пациентов от возможных ошибок.

«В огромной больнице, где одномоментно лежит полторы тысячи пациентов, двое-трое Ивановых каждый день бывает, Петровых и так далее. Это еще одна составляющая безопасности», - отмечает главврач областной больницы Анатолий Юданов.

Территория Новосибирской областной больницы в десять раз больше перинатального центра. Однако маршрутная карта уже готова и для такого масштабного проекта.