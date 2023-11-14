В Москве пассажир метро попал под поезд в тоннеле и выжил

Мужчина получил травмы, сейчас он находится в больнице.

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Пассажир московского метро выжил после того, как его сбил поезд в тоннеле, сообщили «Звезде» в столичном главке МВД.

«Мужчина получил травмы, он направлен в медучреждение», - сказал собеседник телеканала.

Ранее ТАСС со ссылкой на экстренные службы передавал, что на станции «Багратионовская» пассажир спрыгнул на пути и ушел в тоннель, где его сбил поезд. Пострадавшего доставали из-под поезда.

Этим утром столичный Дептранс в своем Telegram-канале сообщал об отсутствии движения на Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской» из-за человека на пути. Через восемь минут стало известно, что поезда вновь начали курсировать.