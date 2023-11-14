В ХМАО бродячая собака напала на 7-летнюю школьницу и порвала ей лицо

Животное было отловлено, Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

© Видео: daromgeo, VK © Фото: daromgeo, VK

В поселке Федоровский ХМАО бездомная собака покусала девочку за лицо, говорится в сообщении регионального СУ СК, передает «360». Кадры с моментом происшествия распространились в социальных сетях.

Нападение произошло возле магазина. На видео ребенок наклоняется к животному, предположительно, чтобы погладить, после чего следует агрессивная реакция пса.

Как утверждается, 7-летняя школьница получила травмы лица. Судя по фото, опубликованным в местных пабликах, у девочки глубокие рваные раны в районе рта и подбородка.

«По факту получения ребенком травм лица в результате укуса собаки проводится процессуальная проверка», - сообщили в Следственном комитете.

По информации следствия, укусившая собака была бродячей, чипированной, ее уже поймали. Чтобы зафиксировать вред, причиненный здоровью девочки, была назначена экспертиза.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту случившегося.