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Т-90М «Прорыв» один из новейших российских танков. Передовые электронные системы позволяют экипажу наводиться и стрелять в полуавтоматическом режиме быстрее и дальше любых других современных огневых комплексов. Уничтожить неприятеля Т-90М может раньше, чем тот успеет прицелиться. Пушка сама развернется в сторону противника и останется лишь выстрелить, а броня способна выдержать прямое попадание даже нескольких тяжелых снарядов.

«Система активной защиты у нас лучше, чем на многих европейских танках. Он может и десять попаданий выдержать. У нас был случай на Донецком направлении, когда танк выдержал восемь попаданий», - рассказал командир танка с позывным «Барон».

Командир боевой машины «Барон» в зоне СВО с первых дней. Самые тяжелые испытания на долю его экипажа выпали на Запорожском направлении. В один из дней пришлось биться с пехотой противника, когда те зажали в тиски штурмовую российскую группу. В паре с машиной командира роты, прикрывая бойцов от обстрела собственной броней, он сначала помог выйти передовым отрядам, а затем в паре с командиром уничтожил силы противника, даже не смотря на то, что боевая машина получила серьезные повреждения. Все танкисты были удостоены орденов Мужества.

«Мой наводчик - большой молодец. Уничтожил два танка. Впервые тогда увидел, что такое мощь танка», - признался командир танкового подразделения с позывным «Земляк».

На счету командира танкистов сотни уничтоженных целей. Опубликованы кадры поражения одной из них. Прямой наводкой танк разбивает скрытые позиции боевиков. И пристрелка тут не нужна - попадание с первого раза. По словам самого «Земляка», раньше противник огрызался сильнее. Теперь же его атаки начинают напоминать показательные вылазки, далекие от летних наступлений.

«Это все для медийности, показать то, что они что-то делают. Дайте нам больше, дайте нам еще. Это все делается ради медийности и отмывки денег. Разве непонятно? Развернись, иди домой. Мы придем еще тебе поможем в этом же доме, отстроим, асфальт положим, все сделаем, все нормально. Развернись и не иди сюда», - призвал «Земляк» бойцов ВСУ.

Противник попыток атаковать не оставляет. Тем временем российские танковые силы растут. Пятьсот третью мотострелковую бригаду после глубокой модернизации пополнили танки Т-62М.

«"Девяностик" и Т-62М это лучшие машины, которые показывают себя в бою», - констатировал командир танкового подразделения с позывным «Татарин».

В большинстве своем экипажи этих машин поддерживают пехоту на передовой. Это требует особенной подвижности и точности действий от танкистов.

«БМП, бывают танки. Подвоз личного состава, у них "Уралы" подвозят. Их тоже уничтожаем. Подвоз людей идет. Танки уже не выдвигаются, потому что у них это бесполезно - мы все уничтожаем, поражаем», - заверил командир танкового подразделения с позывным «Борс-3».

Если летом противник широко применял бронетехнику, поставленную западными спонсорами, то теперь бронемашин на передовой почти не встретишь. Атаковать защищенные укрепления российской линии обороны под артиллерийским огнем и биться против танков украинское командование отправляет пехоту.