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Как плащ-невидимка: на Урале рассказали, как производят антидроновые одеяла

Павел Кольцов
00:20 14.11.2023
Такой вид экипировки применяется в зоне спецоперации для защиты бойцов от тепловизоров и дронов, а также маскировки блиндажей и позиций снайпера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Одеяло - как плащ невидимка. Накрывшись боец исчезает с экрана тепловизора. Ночью - это лучшая маскировка от разведки противника.

В Екатеринбурге с самого раннего утра работает цех, в котором рождается новый элемент амуниции. На ткань аккуратно приклеивается фольга - это теплоотражающий слой. Подобный материал используют спасатели для защиты от переохлаждения. Но это изделие для зоны боевых действий, а сверху еще слой ткани. Прочная, водонепроницаемая, камуфлирующая на местности. Производство «одеял -невидимок» уральские волонтеры поставили на поток.

«Это не так просто, это работа команды, каждый должен друг друга чувствовать, чтобы нигде не замять, не согнуть», - рассказала Лариса Мухлынина, руководитель волонтерского движения «Тепло матери».

Материал закупают на средства неравнодушных земляков, а всю работу женщины взяли в свои руки. Одни на пенсии, другие успевают помочь в свободное время.

Волонтер Ольга Тимофеева по образованию конструктор-модельер, ее авторские коллекции костюмов выставляются в  разных странах мира.

«У меня здесь ходит практически весь коллектив. Все матери, уже, все бабушки хотят помогать очень»,- сказала Ольга.

Не только шьют, но и плетут. На рамах делают масксети - узор не считывается с дронов, сливается с местностью.

Что такое боевые действия, Джулиета Манукян знает не понаслышке. Ее семья переехала на Урал из Армении три десятка лет назад, и с началом спецоперации на Украине всей семьей решили - помогать, чем могут.

«У нас есть внуки, которые спрашивают: "бабушка как там твоя сеть". Им очень интересно, что мы помогаем, и это важно для воспитания детей», - сказала Джулиета.

Командир минометной батареи с позывным Термит дома - в отпуске по ранению.  Он проходит реабилитацию и помогает с отправкой грузов.

«За одеялами реально стоит очередь, по всей линии фронта их просят. Их очень плотно использует разведка, в складках местности от тепловизоров очень сильно спасает», - объяснил командир.

От носков до балаклавы: вместе с одеялами Термит получает комплекты теплой одежды. На днях очередной груз отправится в зону боевых действий.

Снайпера с позывным Пепел уральские одела выручали не раз, и не только как маскировка.

«И от тепловизоров, и от холода, можно завернуться, отлежаться, не дает от земли сырости. У нас был случай: подорвался на лепестке, вытаскивали около 5 километров мы его на этом одеяле. Выдержало, не треснуло, не порвалось», - рассказал снайпер.

В зону проведения спецоперации волонтеры отправили уже полторы тысячи одеял-невидимок. И в 10 раз больше других изделий - вот получили от добровольцев новый заказ и уже кроят на столе теплые рукавицы.

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