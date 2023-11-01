«Групповой пуск - большая редкость»: как применяют «Искандеры» в зоне СВО

На новом месте подразделение должно оказаться через час-полтора после пуска. Неуспешных пусков пока не было.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Новое укрытие для пусковой установки - десятое по счету за последние несколько месяцев. Юбилейное, как шутят ракетчики. Вместе с самоходной пусковой установкой меняет дислокацию и весь комплекс. Это командно-штабная и транспортно-заряжающая машины, а с ними - взвод охранения, связисты.

На новом месте подразделение должно оказаться через час-полтора после пуска. Пуск успешный: уничтожен командный пункт противника, замаскированный, укрепленный, размещенный в здании бывшего сельсовета. Ракета залетела точно. Как докладывает разведка - там как раз совещались офицеры ВСУ.

Мало прибыть на новое место временной дислокации. Нужно с максимальной скоростью обустроить необходимую инфраструктуру. Для расчета ТЗМ - транспортно-заряжающей машины - это безопасное хранение и перевозка высокоточных ракет. В арсенале ОТРК - баллистические и крылатые ракеты, которые практически неуязвимы для систем ПВО противника. Крылатые могут огибать рельеф местности. Засечь их - фактически невыполнимая задача.

В отличие от безусловной экранной звезды - пусковой установки, транспортно-заряжающая машина комплекса «Искандер» в кадр попадает редко. Задача техники понятна: как раз сейчас идет дозаряжание крылатой ракетой. Несмотря на кажущуюся монотонность и скрупулезность, процесс требует максимальной быстроты. Ракетчики закладывают на это не больше получаса.