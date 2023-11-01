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«Групповой пуск - большая редкость»: как применяют «Искандеры» в зоне СВО

Анатолий Бородкин
05:00 01.11.2023
На новом месте подразделение должно оказаться через час-полтора после пуска. Неуспешных пусков пока не было.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Новое укрытие для пусковой установки - десятое по счету за последние несколько месяцев. Юбилейное, как шутят ракетчики. Вместе с самоходной пусковой установкой меняет дислокацию и весь комплекс. Это командно-штабная и транспортно-заряжающая машины, а с ними - взвод охранения, связисты.

На новом месте подразделение должно оказаться через час-полтора после пуска. Пуск успешный: уничтожен командный пункт противника, замаскированный, укрепленный, размещенный в здании бывшего сельсовета. Ракета залетела точно. Как докладывает разведка - там как раз совещались офицеры ВСУ.

Мало прибыть на новое место временной дислокации. Нужно с максимальной скоростью обустроить необходимую инфраструктуру. Для расчета ТЗМ - транспортно-заряжающей машины - это безопасное хранение и перевозка высокоточных ракет. В арсенале ОТРК - баллистические и крылатые ракеты, которые практически неуязвимы для систем ПВО противника. Крылатые могут огибать рельеф местности. Засечь их - фактически невыполнимая задача.

В отличие от безусловной экранной звезды - пусковой установки, транспортно-заряжающая машина комплекса «Искандер» в кадр попадает редко. Задача техники понятна: как раз сейчас идет дозаряжание крылатой ракетой. Несмотря на кажущуюся монотонность и скрупулезность, процесс требует максимальной быстроты. Ракетчики закладывают на это не больше получаса.

© ТРК «Звезда»

Боевая обстановка требует максимальной собранности. Новые координаты целей могут прийти от разведки в любую минуту, и расчеты должны быть готовы к пуску. Для нашей съемочной группы это не первая встреча с «Искандерами» в зоне проведения спецоперации. Но никогда еще нам не удавалось увидеть и снять процесс заряжания ракеты в пусковую установку. Тем более - крылатой.

Машины комплекса разъехались по оборудованным укрытиям. Успеваем на ходу поймать начальника расчета пусковой. Молодой офицер в СВО с первых дней. Награжден медалью Суворова. Вместе с сослуживцами, которые вместе уже пятый год подряд, уничтожили вражеский аэродром. Командир с позывным «Ольха» рассказывает: работали групповой пуск - большая редкость. Это когда с одной установки уходят две ракеты подряд с интервалом около трех минут. «Ольха» объясняет техническую необходимость такой паузы.

«Просто представьте, что газы, которые выходят из изделия, когда оно взлетает, - чтобы оно остыло», - говорит он.

Ракетчики работают по заданным целям в любую погоду, в любое время суток. На точность попадания это, понятное дело, не влияет. Вот кадры ночных пусков. Работает расчет «Ольхи». Данные с переднего края: цель уничтожена. Как, в общем-то, и всегда. У расчета еще не было промахов.

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