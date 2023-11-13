В стране и мире Умер брат первого президента Казахстана Болат Назарбаев Сергей Лебедев Болат Назарбаев скончался в больнице после продолжительной болезни. © Фото: Flowers123456789, CC BY-SA 4.0 DEED, Wikimedia Читайте нас на: В возрасте 70 лет умер младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай. Отмечается, что Болат Назарбаев скончался после продолжительной болезни. Трагедия, по данным казахстанских СМИ, произошла в Центральной клинической больнице Алматы. В лечебное учреждение брата экс-президента госпитализировали еще 4 ноября. У него был диагностирован повторный инфаркт. Экспертное мнение и аналитика