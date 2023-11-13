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Спрос на Су-35, Т-90 и Ка-52 в мире вырос на фоне их применения на СВО

Владимир Рубанов
09:04 13.11.2023
Спрос на Су-35, Т-90 и Ка-52 в мире вырос на фоне их применения на СВО
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Мировые покупатели военной техники демонстрируют повышенный интерес к российским истребителям Су-35, танкам Т-90 и вертолетам Ка-52 на фоне их применения в ходе специальной военной операции, сообщил РГ замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

В мире вырос интерес к тяжелой огнеметной системе ТОС-1А, самоходное гаубице «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», рассказал представитель «Ростеха».

По словам Артякова, отечественная военная техника показала свою эффективность в противодействии натовской, отметил Артяков. По его словам, представители промышленности следят за применением нашего вооружения на поле боя, получают из зоны СВО обратную связь и анализируют, что нужно доработать.

Наиболее перспективные направления для экспорта вооружений - ПВО, ВВС, бронетанковая техника и стрелковое оружие, отметил представитель «Ростеха». По его словам, портфель заказов «Рособоронэкспорта» стабильно держится на уровне, превышающем 4 трлн рублей.

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