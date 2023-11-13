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Разведчики группы войск «Запад» уничтожили боевиков на Купянском направлении

08:42 13.11.2023
Наступающую группу украинских штурмовиков обнаружили ночью на Купянском участке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Разведчики группировки войск «Запад» уничтожили боевиков ВСУ на Купянском направлении. Кадры опубликовало Минобороны России.

Наступающую группу украинских штурмовиков обнаружили ночью на Купянском участке.

Для уничтожения националистов разведчики использовали беспилотники со сбросом боеприпасов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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