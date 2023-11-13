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Рязанское училище ВДВ отмечает 105-ю годовщину со дня образования

07:15 13.11.2023
История РВВДКУ началась 13 ноября 1918 года, когда в Рязани создали одни из первых в истории курсы подготовки командиров рабоче-крестьянской Красной Армии.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова отмечает 105-ю годовщину со дня образования. В одном из самых прославленных военных вузов страны готовят курсантов по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.

История РВВДКУ началась 13 ноября 1918 года, когда в Рязани создали одни из первых в истории курсы подготовки командиров рабоче-крестьянской Красной Армии. Уже более века заведение является кузницей командных кадров для Вооруженных сил. С 1962 года учат и иностранных военных. Сегодня там проходят подготовку курсанты из более 30 государств.

Училище оснащено самой передовой учебно-материальной базой. В текущем году из его стен выпустились более 350 лейтенантов, 11 из которых - девушки. 14 человек закончили учебное заведение с золотой медалью, а 114 человек - с красным дипломом. Среди выпускников 7 мастеров спорта и более 250 кандидатов в мастера спорта.

Первокурсниками стали более 700 курсантов высшего образования и более 200 человек по программе среднего профессионального образования.

За все время училище выпустило более 50 тысяч командиров, которые внесли неоценимый вклад в историю Красной Армии, Вооруженных сил СССР и историю боевой славы Российской Армии. Среди выпускников 53 Героя Советского Союза и 119 Героев Российской Федерации, 35 из которых удостоены высокого звания в ходе СВО.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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