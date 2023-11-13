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«Лучший танкист ВСУ» ликвидирован в Запорожской области

Владимир Рубанов
07:55 13.11.2023
Гацанюк был частным гостем на украинском телевидении.
«Лучший танкист ВСУ» ликвидирован в Запорожской области
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa, Global Look Press
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В Запорожской области уничтожен экипаж танка ВСУ, которым командовал Максим Гацанюк, сообщает «360». Его местные СМИ назвали «лучшим танкистом украинской армии».

Гацанюк жил в Киеве и был ликвидирован в населенном пункте Сокол Запорожской области, сообщила пресс-служба городского совета города Погребище Винницкой области. В распространенном заявлении говорится, что он погиб 8 ноября после ранения.

Гацанюк был частным гостем на национальном телевидении. Он уверял, что ВСУ скоро добьются победы в украинском конфликте.

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