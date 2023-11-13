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Противник боится как огня: Герой России рассказал о работе на «Солнцепеках»

Анатолий Бородкин
07:00 13.11.2023
«Урал» корректирует огонь своих бойцов из командного пункта. КП замаскирован, оборудован для одного. Боевую работу «Солнцепека» наблюдаем в режиме онлайн с монитора дрона разведчиков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Герой России с позывным «Урал», командир огнеметной роты ТОС, заехал за съемочной группой после утренней работы. Говорит - встал в половину четвертого. В сон не клонит: уже привык к ранним подъемам. На броне выдвигаемся к линии боевого соприкосновения.

Едем «домой». Так «химики» называют место временной дислокации одного из «Солнцепеков». Добираться до точки часа два, может быть, дольше. Тотальное бездорожье плюс осенняя распутица. «Урал» с ребятами встретили нас на БТРе. Это единственное транспортное средство, кроме гусеничных, разумеется, на котором можно добраться до «дома».

Сезон грязи, или как ее называют на фронте - чачи, черноземной, липкой, глубиной иногда больше метра, начался на Купянском направлении недавно - пару недель назад. «Урал» признается: из-за этой самой чачи стал недолюбливать отдельные времена года. Но работать, по его словам, всегда хорошо.

«Дома» расчет тяжелой огнеметной системы готовится к работе. Цель плановая, относительно несложная. Рельеф понятный. Управимся быстро, говорят «химики». «Солнцепек» вместе с отделением огневой поддержки на БМП-3 выдвигается на позицию.

Нашу съемочную группу расчет отказался взять на огневую. Посадочных мест в «тройке» не оказалось. «Урал» корректирует огонь своих бойцов из командного пункта. КП замаскирован, оборудован для одного, объясняет герой России. Боевую работу «Солнцепека» наблюдаем в режиме онлайн с монитора дрона разведчиков.

А это эмоции наших ребят-разведчиков, которые видят ударные возможности ТОСа:

«Это мое первое впечатление, такого я еще не видел», - говорит один из них.

И тут же - наглядная иллюстрация ходовых качеств, проходимости, маневренности «Солнцепека». Машина меньше чем за минуту покидает огневую.

«А, все, его уже нет, забудьте про него!» - говорят разведчики.

«Солнцепека» противник боится панически, в буквальном смысле как огня, говорит «Урал». Продолжаем разговор уже после выполненной задачи «дома», в укрытии. Как сообщили с первой линии - наши ребята сожгли сразу несколько блиндажей противника. Понятно, подчеркивает командир роты, что ВСУ в этом районе всеми имеющимися средствами пытается вычислить позиции ТОС. Прощупывает их беспорядочным, шквальным огнем. «Урал» перечисляет номенклатуру вражеского вооружения, которое применялось против него и его подчиненных.

«Начиная от артиллерии, минометов, зажигательных боеприпасов, «Градов» и заканчивая дронами-камикадзе, либо просто слежение при помощи дронов-разведчиков», - говорит он.

Высшую награду страны получил по совокупности сделанного, улыбается «Урал». Это десятки подбитой вражеской техники, десятки уничтоженных опорников, отбитые попытки прорывов и контрнаступлений, прикрытие наших ребят, осуществляющих перегруппировку. Спрашиваю: не началась ли у 26-летнего Героя России звездная болезнь. Ведь его фото на информационных стендах в блиндажах по всему фронту. Отвечает: нет. Но груз ответственности колоссальный. Совершить не то что ошибку, оплошность сейчас не имею права, добавляет «Урал».

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