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Власти Франции объявили о планах Парижа прекратить передачу Киеву вооружений из своих арсеналов, с тем чтобы призвать украинских властей закупать новое вооружение у французских военных предприятий за счет специально выделенных для этого средств. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.

«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», - цитирует чиновника агентство ТАСС.

Лекорню добавил, что на данный момент Франция передала Украине военную помощь в размере трех миллиардов евро. Для закупок нового вооружения у исключительно французских военных предприятий Киеву были выделены дополнительные 200 миллионов евро.

В основном помощь будет оказываться по двум направлениям: обеспечение средствами ПВО и оборудованием для сухопутных войск. По словам министра, Париж к настоящему времени смог уже выделить Киеву 49 самоходных гаубиц «Цезарь», а помощь киевскому режиму будет продолжена и дальше.