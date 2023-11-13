Мужчина попытался вырвать микрофон у Греты Тунберг во время митинга по климату

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Мужчина попытался вырвать у шведской эко-активистки Греты Тунберг микрофон во время ее выступления в Амстердаме в рамках демонстрации по климату из-за недовольства приглашением на сцену палестинки. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

«Я пришел ради демонстрации по климату, а не ради политических взглядов», - сказал мужчина.

Уточняется, что Тунберг пригласила на сцену палестинку, которая в своей речи обвинила Израиль в геноциде. Недовольный мужчина был почти сразу же выведен охраной со сцены, ему так и не удалось вырвать микрофон из рук активистки.