На Сицилии произошло извержение Этны

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Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии. Столб из газов, пепла и обломков пород поднялся на высоту 4,5 тысячи метров над уровнем моря, сообщает газета La Sicilia со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).

Извержение произошло в юго-восточном кратере самого высокого действующего вулкана в Европе, наблюдается активный выброс лавы. Специалисты INGV прогнозируют, что облако вулканического пепла будет смещаться на юго-восток.

За ситуацией внимательно следят специалисты, в том числе при помощи сети камер видеонаблюдения, население ближайших к вулкану поселков и деревень оповещено. Пока извержение стратовулкана никак не повлияло на работу международного аэропорта Катании.