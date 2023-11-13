Машины всмятку: кадры крупной аварии на Варшавском шоссе в Москве

В столичной Госавтоинспеции сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре пешехода и один пассажир такси.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Вечером 13 ноября на Варшавском шоссе в Москве произошло сильное ДТП с участием трех машин, в том числе одного автомобиля такси.

На опубликованных кадрах видны стоящие посреди автомагистрали транспортные средства. У машины такси фактически смята передняя часть, у черной иномарки серьезные повреждения задней части.

По данным Госавтоинспекции Москвы, в результате аварии пострадали пять человек, среди них четыре пешехода и пассажир такси, их госпитализировали в больницу. Как уточнили в ГАИ, ДТП произошло по вине таксиста, который въехал впереди стоящие иномарки, после этого машина такси загорелась. От столкновения автомобиль «Хендай» по инерции наехал на пешеходов.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники столичной Госавтоинспеции.