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Машины всмятку: кадры крупной аварии на Варшавском шоссе в Москве

Максим Крюков
20:57 13.11.2023
В столичной Госавтоинспеции сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре пешехода и один пассажир такси.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вечером 13 ноября на Варшавском шоссе в Москве произошло сильное ДТП с участием трех машин, в том числе одного автомобиля такси.

На опубликованных кадрах видны стоящие посреди автомагистрали транспортные средства. У машины такси фактически смята передняя часть, у черной иномарки серьезные повреждения задней части.

По данным Госавтоинспекции Москвы, в результате аварии пострадали пять человек, среди них четыре пешехода и пассажир такси, их госпитализировали в больницу. Как уточнили в ГАИ, ДТП произошло по вине таксиста, который въехал впереди стоящие иномарки, после этого машина такси загорелась. От столкновения автомобиль «Хендай» по инерции наехал на пешеходов.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники столичной Госавтоинспеции.

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