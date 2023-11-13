День войск РХБЗ на полигоне: как прошел праздник у курсантов академии Тимошенко

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Третьекурсник Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко Никита с детства знает, что такое реактивный пехотный огнемет «Шмель». Его отец тоже был военным химиком и рассказывал, как применяли «Шмелей» в Афганистане. Этот 10-килограммовый тубус с термобарической реактивной гранатой по своему фугасному воздействию эквивалентен 7 кг тротила, высокая температура - свыше 800 градусов - не оставляет противнику шансов. На полигоне академии курсанты поражают пламенем огнеметов цели на расстоянии 150 метров.

«Сначала упражняемся на тренажерах, потом переходим к практике уже на боевых огнеметах. Пехота без огнеметчиков не пойдет в бой. Они сначала запускают нас, мы отрабатываем, и только потом идет пехота», - рассказал курсант Военной академия РХБЗ Никита.

После поражения живой силы и фортификационных сооружений, задачу усложняют. Цель - броня за холмом. Боковую броню Т-62 «Шмель», конечно, не возьмет. А вот легкобронированную технику, а уж тем более автомобиль, разберет в два счета.

Огневая мощь этого оружия хорошо знакома майору Сергею Бачерикову, который, пользуясь возможностью, мастерски демонстрирует прием стрельбы из-за укрытия. В зоне проведения спецоперации его отделение численностью в 9 человек вступило в бой с целой ротой из более чем полусотни украинских боевиков. За сутки им удалось не просто отразить 4 атаки противника - у ВСУ значительные потери в живой силе и более 10 единиц уничтоженной техники. У нас без жертв. «Бог войны» и удача в тот день была на нашей стороне, вспоминает Сергей, получивший за подвиг звание Героя России.

«Врагов побили, они были в страхе. Сильно испугались, потому что из всех видов оружия по нам стреляли в тот момент, когда мы начали отходить. Спасибо нашей артиллерии, что нам помогла», - поделился Герой России Сергей Бочериков.

На полигоне химики упражняются с новейшим разведчиком РХМ-9. Раньше эту машину на шасси «Тайфуна-К» можно было увидеть только на Параде Победы или военно-техническом форуме. Теперь последнее слово РХБ-разведки есть в костромской академии.

«Уникальна тем, что защищает личный состав по причине того, что не нужно выходить из машины для отбора проб, соответственно, пробы берутся манипуляторами. Новый прибор здесь химической разведки панорамного действия - то есть мы можем засечь не только облако, но и размеры облаков определяет. В состав машины включен беспилотный летательный аппарат с нагрузкой выявления радиационной обстановки», - сказал начальник кафедры Военной академия РХБЗ Эдуард Васильковский.

По легенде машина разведки возвращается из зараженного участка. На пункте обработки ее ждут две тепловые машины ТМС-65. С помощью газокапельного потока проводится обработка, которая полностью исключит радиационное, химическое и биологическое заражение. Далее курсанты доставляют пробы грунта и воды в передвижные лаборатории.

Курсанты учатся не только управлять беспилотными аппаратами или вести разведку местности на наличие врага, но и корректировать огонь артиллерии. А квадрокоптер с закрепленным прибором способен выявить радиационное или химическое загрязненнее. Об ударных возможностях БПЛА тоже не забывают. В академии разрабатывают различные зажигательные смеси и способы их детонации.

«Это обычно кидается на воздуховоды какой-либо техники, либо на приборы обнаружения и слежения», - сказал военнослужащий научной роты Военной академия РХБЗ Данил.

Также в академии готовят экипажи самого грозного оружия, участвующего в спецоперации, - тяжелых огнеметных систем.

На динамических тренажерах возможно создать любые условия, которые могут возникнуть в реальных боевых действиях. Начиная от неожиданного появления противника, заканчивая поломкой одного из узлов машины.

«У нас может выйти из строя дальномер. Нам командир сообщает расстояние, и мы стреляем без дальномера. Так же выходят из строя аутригеры и мы ведем работу без них. Машина качается, но мы справляемся с задачей», - рассказал курсант военной академия РХБЗ Тимур.

В прошлом году заслуги академии были отмечены высокой наградой - орденом Кутузова. По сути вуз стоял у истоков создания войск РХБ защиты. И сейчас академия является единственным в стране учебным заведением, где готовят военных химиков. А боевой опыт преподавателей вкупе с современной учебно-материальной базой создает из академии настоящую кузницу кадров, доказывающих на полях сражения, что Родина может ими гордиться.