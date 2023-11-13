В стране и мире Республике Крым передадут 100% акций компании «Крымэнерго» Максим Крюков Президент России принял предложение правительства РФ и Совета министров Крыма о передаче полного пакета акций в собственность республики «в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса» полуострова. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому полный пакет акций «Крымэнерго», крупнейшей энергетической компании полуострова, будет передан в собственность республики. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что решение было принято в соответствии с предложением российского кабмина и Совета министров Крыма «в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса» полуострова. Глава государства поручил правительству РФ обеспечить передачу акций в собственность Крыма в течение двух месяцев. Указ вступил в силу со дня его подписания. Экспертное мнение и аналитика