Литва может лишить гражданства балерину Лиепу за высказывания об СВО

Республиканский департамент миграции попросил дать оценку высказываниям артистки о спецоперации на Украине, Путине и Прибалтике.

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Народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу могут лишить гражданства Литвы из-за высказываний в поддержку Москвы. Об этом говорится в сообщении миграционной службы для СМИ.

Республиканский департамент миграции попросил дать оценку высказываниям артистки о спецоперации на Украине. Вопрос о лишении артистки паспорта страны поднял также председатель комитета парламента по нацбезопасности Лауринас Кащюнас. По его словам, деятельность и слова Лиепы «противоречат идее государственности Литвы».

Ранее балерина заявляла, что доверяет Владимиру Путину и выражала благодарность Российской армии за возможность «жить, строить творческие планы и встречаться с друзьями». Лиепа поддержала спецоперацию России на Украине. Она добавила, что видит в происходящем противостояние глубинных ценностей, а «Украина стала разменной монетой». Артистка выразила сожаление, что народы Прибалтики стали заложниками маленькой группы людей.

В 2000 году балерина в порядке исключения получила литовское гражданство. Эта процедура предусматривает отзыв паспорта, если его обладатель представляет угрозу для безопасности страны или публично поддерживает государства, угрожающие интересам Литвы либо Евросоюза. Лиепа имеет и российское, и литовское гражданство.