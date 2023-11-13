МО РФ: противник потерял более 200 боевиков за сутки на Донецком направлении

Неприятель пытался дважды атаковать на этом направлении за сутки, но потерпел неудачу.

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Минобороны России сообщило о потере неприятелем более двухсот боевиков на Донецком направлении.

«Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Речь идет о суточных потерях украинской стороны. Помимо живой силы, противник за минувшие сутки лишился двух боевых бронированных машин и двух пунктов управления беспилотниками. Также российские военные отразили две украинские атаки в районах Белогоровки и Клещеевки.

Между тем на Купянском направлении ВС РФ отразили четыре атаки украинских штурмгрупп. На данном направлении безвозвратные и санитарные потери ВСУ в живой силе составили до 160 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.