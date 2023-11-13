ВСУ сбросили с дрона взрывчатку в Курской области, один человек ранен осколками
Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство рядом с поселком в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт, передает RT.
Взрывчатка была сброшена боевиками рядом с населенным пунктом Попово-Лежачи, рассказал губернатор.
В результате произошедшего пострадал один человек, медики зафиксировали у него осколочные ранения. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Уточняется, что сейчас раненый находится в Глушковской центральной районной больнице, врачи делают все необходимое.