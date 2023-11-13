Кириллов: часть военных биоисследований США свернута после заявлений МО РФ

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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что часть военных биоисследований США была свернута после заявлений Минобороны России.

«Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», - сказал он в эфире «России 24».

Отвечая на вопрос о реакции Соединенных Штатов на заявления Кириллова, он сказал, что обычно в Вашингтоне не реагируют на обнародованные российским оборонным ведомством сведения, касающиеся американской военно-биологической деятельности.

Начальник войск РХБЗ добавил, что информация о биоисследованиях США доведена российской стороной до многих государств, им стоит задуматься о деятельности Вашингтона на собственной территории.

Кириллов рассказал и о непростой биологической обстановке на украинской территории и напомнил, что в этой стране действовали 46 биолабораторий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.