Военкор «Звезды» Лапик собирает пожертвования на снаряжение для поддержки бойцов

Игорь Лапик лично проследит, чтобы закупленное снаряжение было доставлено адресатам.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Военкор «Звезды» Игорь Лапик вместе с Народным фронтом в рамках проекта «Все для Победы» продолжает сбор средств для одного из боевых подразделений, которое работает в зоне спецоперации на самом переднем крае.

Средства пойдут на закупку квадрокоптеров, антидроновых ружей, раций и других необходимых вещей.

Поучаствовать просто - достаточно перейти по ссылке, отправить можно любую сумму. Наш военкор Игорь Лапик лично проследит, чтобы все было доставлено адресатам.