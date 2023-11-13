В России призвали запретить проезд грузовиков по трассам в выходные и праздники

Это решение может уменьшить количество пробок.

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Чтобы уменьшить количество пробок на трассах, необходимо запретить движение грузовиков в выходные и праздничные дни. Такое мнение в беседе с RT выразил автоэксперт Вячеслав Субботин.

«Это задача номер один. С вечера пятницы до воскресенья - движение только легковых автомобилей и тех, кто везет скоропортящиеся продукты», - заявил эксперт.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил разгрузить летом курортные трассы с помощью льготных коридоров. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минтранса России.

Автомобилистам из определенных федеральных округов предлагается дать скидку для проезда по платным участкам трассы М-4.