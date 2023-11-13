В России со следующего года появятся электронные студенческие

Электронный студенческий не отменит обычный, отметили в Минцифры.

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В России появятся электронные студенческие билеты. Об этом Минцифры сообщило в своем Telegram-канале. Новые возможности для студентов появятся на портале госуслуг.

Кроме того, речь идет о цифровых версиях зачетных книжек и других документов, которые подтверждают, что лицо проходит обучение.

Таким образом, студенты смогут, используя смартфон или ПК, следить за своей успеваемостью, предъявлять документ для прохода на территорию образовательного учреждения, пользоваться студенческими скидками.

«Предполагается, что электронный студенческий будет доступен уже в 2024 году», - добавили в министерстве.

Отмечается, что появление электронного документа не отменяет силу бумажного - студенты смогут пользоваться и тем, и другим студенческим.