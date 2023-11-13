В Израиле запретили ливанский телеканал Al Mayadeen «за поддержку» «Хезболлы»

Ранее министр связи не раз требовал прекратить вещание в стране ливанского Al Mayadeen и катарского Al Jazeera.

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В Израиле будет прекращено вещание ливанского телеканала Al Mayadeen, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Kan. Соответствующий указ подписал министр связи Израиля Шломо Каръи.

Ранее министр не раз требовал прекратить вещание в стране ливанского Al Mayadeen и катарского Al Jazeera. Кабинет безопасности Израиля утвердил правила, которые позволяют правительству это делать, если есть ущерб национальной безопасности страны.

По данным Kan, пока таких же санкций к Al Jazeera применять не планируют. Шломо Каръи обвинял катарский телеканал в поддержке движения ХАМАС, а ливанский - шиитского формирования «Хезболла».