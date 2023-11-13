В соцсетях сообщили о гибели звукорежиссера «Реальных пацанов» в зоне СВО

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Участвовавший в работе над сериалом «Реальные пацаны» звукорежиссер Валентин Ушаков погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщает «360» со ссылкой на сообщество «Регион 12» в сети «ВКонтакте».

Ушакову был посвящен заключительный эпизод «Реальных пацанов». В нем главный герой, которого играет Николай Наумов, едет в госпиталь, где лечат участников СВО. Участники сериала разместили также видео о поездке в сопровождении звукорежиссера в село Кужмара в Марий Эл, где тот родился.

Ушаков ушел в зону спецоперации добровольцем в сентябре 2023 года. Как сообщается в местном паблике, близкие отговаривали его со слезами. Спустя месяц стало известно, что он погиб, предположительно, от взрыва сброшенной с дрона гранаты.

Звукорежиссер работал также над «Папиными дочками», фильмами «Вива, Кастро!» и «Кука». По данным паблика, 11 ноября его похоронили в родном селе Кужмара в Республике Марий Эл.