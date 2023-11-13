ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял семь минометных расчетов, добавили в пресс-центре группировки «Восток».

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Российские военнослужащие сорвали пять попыток противника провести ротацию на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского», - сказал он.

В ходе контрбатарейной борьбы украинская сторона лишилась семи минометных расчетов, уточнил Чехов. Кроме того, ВС РФ ударили по местам сосредоточения живой силы и техники трех украинских бригад в районах Янтарного, Новомихайловки, Угледара, Водяного, Шахтерского, Новодонецкого и Старомайорского.

По словам Чехова, суточные безвозвратные и санитарные потери противника на данном направлении превысили 80 человек. Помимо живой силы, российские военнослужащие уничтожили несколько единиц украинской техники. Противник недосчитался двух БМП и американской буксируемой гаубицы М777.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.