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«Солнцепеки» ЦВО поразили украинский опорный пункт в зоне СВО

11:21 13.11.2023
Выполнив залп, экипаж, не теряя времени, перевел боевую машину в походное положение, покинув огневую позицию.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России публикует кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Центрального военного округа в зоне специальной военной операции.

На видео показано, как «Солнцепек» выпускает боеприпасы в сторону позиций противника. В описании к видео сказано, что огонь ведется по украинскому опорному пункту, а также скоплению личного состава и легкобронированной техники. Средства объективного контроля зафиксировали последствия попаданий.

Отстрелявшись по целям, экипаж перевел боевую машину в походное положение и покинул огневую позицию.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве образуется зона повышенного давления, которая сжигает кислород.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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