В Новосибирске полуторагодовалый мальчик упал с 18 этажа и выжил

По предварительным данным, в момент случившегося родители малыша находились дома.

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В Новосибирске полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на 18 этаже и выжил. Сейчас ребенок находится в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУ СК, передает «360».

Все произошло накануне, 12 ноября, в Ленинском районе города. Предварительно, в момент случившегося родители малыша находились дома.

Мальчик был госпитализирован с телесными повреждениями. Теперь правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

В Следственном управлении СК вновь призвали россиян не оставлять детей без присмотра, а также не держать окна открытыми, если дома находится маленький ребенок.